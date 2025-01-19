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В Израиле отклонили иски против освобождения палестинских заключенных

Now14: суд Израиля отклонил иски против освобождения палестинских заключенных
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Ariel Schalit/AP

Высший суд справедливости Израиля отклонил все иски, которые были поданы против освобождения палестинских заключенных в рамках сделки с движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Now14.

Судьи объяснили отказ тем, что не имеют необходимой компетенции для того, чтобы «вмешиваться в дела такого рода», где сфера «судебного надзора крайне узка».

18 января газета The Times of Israel писала, что часть израильских министров голосовала против мирной сделки Израиля с ХАМАС, в первую очередь — это ближайшие союзники премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Так, министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал коллег из партий Ликуд и «Религиозный сионизм» сорвать одобрение сделки с палестинским движением ХАМАС на предстоящем заседании правительства.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников было подписано 16 января.

По условиям перемирия, которое должно было вступить в силу в 8:30 по мск, Израиль должен в течение 42 дней получить от ХАМАС 33 заложников, среди которых дети, женщины-военнослужащие, а также мирные жители и мужчины старше 50 лет. В ответ Израиль передаст ХАМАС по 50 палестинцев за каждую военнослужащую и по 30 палестинцев за каждого мирного жителя. После этого Израиль также освободит всех задержанных в секторе Газа женщин и подростков младше 19 лет, задержанных в секторе Газа за почти полтора года ведения военных действий и позволит безоружным палестинцам вернуться на север анклава. Также туда будет позволено ежедневно приезжать 600 фурам с гуманитарной помощью.

Ранее в ХАМАС объяснили задержку предоставления списка израильских заложников для обмена.

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