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Часть израильских министров голосовала против мирной сделки с ХАМАС

Times of Israel назвала министров, которые выступили против заключения перемирия
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Global Look Press

Часть израильских министров голосовала против мирной сделки Израиля с ХАМАС, в первую очередь — это ближайшие союзники премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

«Министры от партии «Отцма Иегудит», выступившие против сделки, — лидер партии Итамар Бен-Гвир, Ицхак Вассерлауф и Амихай Элиягу. К главе «Религиозного сионизма» Бецалелю Смотричу в голосовании против сделки присоединились министры из его партии Орит Строк и Офир Софер», — сообщает издание.

Уточняется, что министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который собирается уйти в отставку на фоне перемирия с ХАМАС, являются ключевыми сторонниками Нетаньяху, поддерживая его со стороны ультраправых и ультраортодоксальных религиозных общин Израиля.

16 января офис Нетаньяху обвинил ХАМАС в отказе от пунктов сделки по сектору Газа, согласованных ранее с посредниками. Палестинское движение уличили в попытках добиться уступок в последнюю минуту. Подробнее о сделке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент США Джо Байден спутал атаку на Израиль с терактом 11 сентября 2001 года.

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