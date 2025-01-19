Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сторонники президента Южной Кореи устроили погром в суде из-за его ареста

В Сеуле сторонники Юн Сок Ёля разгромили суд в отместку за арест политика
close
Kim Hong-Ji/Reuters

В Сеуле сторонники президента Юн Сок Ёля после выдачи ордера на его арест в знак протеста разбили окна суда, ворвались в здание и устроили там погром, передает «Рёнхап».

Как отмечает агентство, некоторые из них также бросали мусор, пластиковые стулья и другие предметы в полицейских, окруживших суд. При этом протестующие скандировали имя политика.

До этого стало известно, что не менее 40 человек были задержаны во время митинга у Западного окружного суда. По данным полиции, в демонстрации участвовали до 44 тыс. человек.

3 декабря президент Южной Кореи ввел в стране военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Спустя несколько часов парламент проголосовал за отмену введенного режима. 27 декабря депутаты парламента объявили политику импичмент.

15 января следователи арестовали Юн Сок Ёля по делу о мятеже. Сам политик при этом заявил, что добровольно явился на допрос в прокуратуру и виновным он себя не признает. Следователи подали запрос на ордер после того, как президент трижды не пришел на допрос по делу о введении военного положения. Это стало первым случаем в истории страны, когда ордер на арест был выдан в отношении главы государства.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» объяснил, почему затрясло Южную Корею.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами