Сторонники президента Южной Кореи устроили погром в суде из-за его ареста

В Сеуле сторонники президента Юн Сок Ёля после выдачи ордера на его арест в знак протеста разбили окна суда, ворвались в здание и устроили там погром, передает «Рёнхап».

Как отмечает агентство, некоторые из них также бросали мусор, пластиковые стулья и другие предметы в полицейских, окруживших суд. При этом протестующие скандировали имя политика.

До этого стало известно, что не менее 40 человек были задержаны во время митинга у Западного окружного суда. По данным полиции, в демонстрации участвовали до 44 тыс. человек.

3 декабря президент Южной Кореи ввел в стране военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Спустя несколько часов парламент проголосовал за отмену введенного режима. 27 декабря депутаты парламента объявили политику импичмент.

15 января следователи арестовали Юн Сок Ёля по делу о мятеже. Сам политик при этом заявил, что добровольно явился на допрос в прокуратуру и виновным он себя не признает. Следователи подали запрос на ордер после того, как президент трижды не пришел на допрос по делу о введении военного положения. Это стало первым случаем в истории страны, когда ордер на арест был выдан в отношении главы государства.

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