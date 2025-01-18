В Южной Корее задержали 40 человек на митинге в поддержку президента

Не менее 40 человек были задержаны во время митинга у Западного окружного суда, где состоялись слушания о необходимости продления ареста президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Рёнхап.

По данным агентства, около 17:24 по местному времени (11:24 мск) мужчина перелез через забор вокруг здания суда и был задержан на месте. Он требовал освободить президента. За ним последовали еще 16 человек, которые также перелезли через ограждение и были задержаны. Предполагается, что это были сторонники президента.

В общей сложности заведено 22 дела в связи с проникновением на территорию суда. Еще 10 человек подозреваются в воспрепятствовании деятельности сотрудников правоохранительных органов, поскольку они напали на автомобиль антикоррупционного управления, которое арестовало президента 15 января. Семь человек применили силу против полицейских, а еще один напал на журналиста.

Отмечается, что перед судом проходит акция протеста сторонников президента, требующих его освобождения из-под стражи. По данным полиции, в митинге приняли участие до 44 тысяч человек.

15 января следователи арестовали Юн Сок Ёля по делу о мятеже. «Рёнхап» отмечал, что это беспрецедентный случай в истории страны, когда действующий президент был арестован следственным органом. Сам политик при этом заявил, что добровольно явился на допрос в прокуратуру и виновным он себя не признает.

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