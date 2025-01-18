В Египте рассказали, сколько палестинцев освободит Израиль

МИД Египта: Израиль освободит 1890 палестинцев в обмен на 33 заложника

Более 1890 палестинских заключенных будет освобождено Израилем в обмен на освобождение палестинским движением ХАМАС 33 израильских заложников на первом этапе прекращения огня, заявили в министерстве иностранных дел Египта. Об этом сообщает РИА Новости.

В МИД подчеркнули, что первый этап прекращения огня продлится 42 дня.

До этого сообщалось, что ХАМАС планирует 19 января освободить трех израильских заложниц в рамках соглашения с Израилем о прекращении огня в секторе Газа.

Также в ХАМАС заявили, что число освобожденных израильских заложников в секторе Газа будет напрямую зависеть от числа освобождаемых палестинских заключенных из израильских тюрем.

До этого сообщалось, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир собирается уйти в отставку на фоне перемирия с ХАМАС. Также против сделки выступил министр финансов Бецалель Смотрич.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников было подписано 16 января. Подробнее о сделке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Катаре назвали время начала прекращения огня в секторе Газа.