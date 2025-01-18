Стало известно, когда ХАМАС освободит израильских заложниц

Палестинское движение ХАМАС намерено освободить трех израильских заложниц в рамках соглашения с Израилем о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Al Araby.

В публикации отмечается, что имена женщин, которых планируют освободить 19 января, будут объявлены в ближайшие часы.

Также в ХАМАС заявили, что число освобожденных израильских заложников в секторе Газа будет напрямую зависеть от числа освобождаемых палестинских заключенных из израильских тюрем.

До этого сообщалось, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир собирается уйти в отставку на фоне перемирия с ХАМАС. Также против сделки выступил министр финансов Бецалель Смотрич. Оба они являются ключевыми сторонниками премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, поддерживая его со стороны ультраправых и ультраортодоксальных религиозных общин Израиля.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников было подписано 16 января. Подробнее о сделке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Катаре назвали время начала прекращения огня в секторе Газа.