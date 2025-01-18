В Катаре назвали время начала прекращения огня в секторе Газа

МИД Катара: прекращение огня в секторе Газа начнется в воскресенье в 8:30

Прекращение огня в секторе Газа начнется в воскресенье, 19 января, в 8:30 по местному времени (9:30 мск). Об этом сообщил представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари в социальной сети Х.

«По согласованию сторон соглашения и посредников, прекращение огня в секторе Газа начнется в 8:30 утра в воскресенье, 19 января, по местному времени в Газе», — написал представитель ведомства.

16 января представители Израиля, палестинского движения ХАМАС, Соединенных Штатов и Катара официально подписали в Дохе соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.

17 января военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня. Первый этап предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на тысячу палестинских заключенных. Израильские войска отойдут к границам сектора Газа, в котором останутся на время перемирия. Также будет увеличен объем гуманитарной помощи, доставляемой в сектор.

18 января правительство Израиля утвердило план реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Инициатива начнет действовать 19 января 2025 года.

Ранее в Катаре рассказали, как проходили переговоры о перемирии Израиля и ХАМАС.