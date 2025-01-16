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Министр нацбезопасности Израиля уйдет в отставку в случае утверждения сделки по Газе

Бен-Гвир заявил, что уйдет в отставку при утверждении сделки Израиля и ХАМАС
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Global Look Press

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир и лидер партии «Оцма ехудит» подаст в отставку в случае утверждения сделки между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает ТАСС.

По его словам, эта сделка недопустима, и если она будет заключена, то партия «Оцма ехудит» подаст заявление на выход из правительства.

Однако в случае возобновления войны в секторе Газа партия будет готова вернуться в правительство, добавил министр.

16 января телеканал Al Arabiya сообщил, что ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня и обмене израильских заложников на палестинских заключенных.

Соглашение было заключено после внесения итоговых правок. Детали пока не раскрываются. Сделка предполагает освобождение 33 заложников.

До этого израильская сторона обвинила группировку в отказе от части пунктов сделки, что поставило ее заключение под угрозу.

Ранее Бен-Гвир назвал соглашение с Ливаном исторической ошибкой.

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