В ХАМАС объяснили, от чего будет зависеть число освобождаемых израильтян

Движение ХАМАС сообщило, что число освобожденных израильских заложников в секторе Газа будет напрямую зависеть от числа освобождаемых палестинских заключенных из израильских тюрем. Об этом пишет РИА Новости.

В заявлении, опубликованном палестинским движением, подчеркивается, что обмен пленными будет осуществляться поэтапно, и списки освобождаемых палестинцев будут публиковаться перед каждым этапом обмена.

Процесс, по словам ХАМАС, регулируется согласованным механизмом, предусмотренным условиями прекращения огня. Согласно сообщению, первый этап обмена, намеченный на 19 января в 8:30 по местному времени (совпадающему с московским), предусматривает освобождение трех израильских заложников.

Число освобожденных заложников с обеих сторон будет определяться количеством освобожденных с другой стороны на каждом этапе.

15 января премьер-министр Катара Мухаммед Аль-Тани сообщил, что Израиль и ХАМАС договорились о перемирии в Газе и поэтапном освобождении израильских заложников и палестинских заключенных. Соглашение должно начать действовать 19 января.

Ранее часть израильских министров голосовала против сделки с ХАМАС.