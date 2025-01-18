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В Петербурге нашли информацию о старшем брате Владимира Путина

«Фонтанка»: в домовой книге Ленинграда нашли информацию о старшем брате Путина
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

След из биографии семьи президента РФ Владимира Путина нашли в одной из ленинградских домовых книг. Об этом пишет «Фонтанка».

Как рассказал создатель проекта «Петербург. Дома и люди» Валерий Григорчук, в одной из домовых книг Ленинграда были обнаружены данные о членах семьи российского президента. На представленной в материале странице книги видны ФИО его родителей — Владимира Спиридоновича Путина и Марии Ивановны Путиной. Строкой ниже внесены данные Олега Владимировича Путина 1937 года рождения.

Имя мальчика написано на зачеркнутой строчке. Как пояснил Григорчук, это означает, что ребенок не выжил. Общественник добавил, что упоминания о втором старшем брате президента фигурировали и ранее, однако официальных данных о его имени до сих пор не было. В различных источниках его именовали Альбертом.

Год назад Григорчук выяснил, что во время блокады Ленинграда родители президента РФ Владимира Путина и его старший брат Витя жили на набережной Обводного канала, в доме №47. В 1942 году мальчика из семьи забрали, однако уберечь не смогли — его не стало из-за дифтерии.

Ранее Путин сравнил блокаду Ленинграда с геноцидом.

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