Стал известен адрес места жительства семьи Путина во время блокады

Исследователь Валерий Григорчук рассказал изданию «Фонтанка», что во время блокады Ленинграда родители президента РФ Владимира Путина и его старший брат Витя жили в доме на набережной Обводного канала.

Согласно домовым книгам, которые изучил Григорчук, в начале Великой Отечественной войны родители Путина переехали не в дом №97 (сейчас 121) на набережной Обводного канала, как это считалось ранее, а в дом №47 (сейчас 57), квартиру 17 на набережной Обводного канала. Позднее, 11 июля 1942 года, их эвакуировали из блокадного Ленинграда.

Как указано в домовых книгах, на Обводном, 47, квартира 17, Мария Ивановна Путина была прописана с 19 января 1942 года. В апреле того же года там прописали Владимира Спиридоновича Путина, который вернулся из госпиталя после тяжелого ранения, полученного в боях за Ленинград. За несколько дней до этого из семьи забрали старшего брата президента, Витю, которому на тот момент было 1,5 года. Как рассказывал сам Путин, ребенка забрали почти принудительно, однако уберечь его не смогли — его жизнь унесла дифтерия.

До этого Путин заявлял, что его биография хорошо известна людям. В ходе встречи с общественниками и жителями чукотского города Анадырь он рассказал о своем образовании и работе. Президент также обратил внимание на наличие у себя квалификации плотника четвертого разряда. По словам российского лидера, он получил соответствующие навыки во время работы в Коми в составе студенческого отряда.

В декабре российский президент рассказал, что в детстве хотел стать летчиком и разведчиком.

Ранее Путин провел встречу с президентом Чада.