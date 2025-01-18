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После пожара с обрушением кровли в супермаркете Уфы завели уголовное дело

В Башкирии возбудили уголовное дело после пожара в супермаркете Уфы

В Уфе после пожара в супермаркете «Светофор» на улице 50-летия Октября возбудили уголовное дело. Об этом сообщает в Telegram-канале управление МЧС по Башкортостану.

Как уточнили в ведомстве, дело завели по статье 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности»).

В МЧС добавили, что на месте возгорания до сих пор ликвидируют последствия пожара и разбирают конструкции. Кроме того, назначена пожарно-техническая судебная экспертиза.

О возгорании в супермаркете Уфы стало известно в ночь на 18 января. Огонь распространился на площади примерно в 900 кв. м, а по всему его периметру произошло обрушение кровли. По предварительной информации, никто не пострадал. Прокуратура Башкирии начала проверку.

Ранее в Челябинске ребенок играл со спичками и сжег квартиру.

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