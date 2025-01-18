В Челябинске ребенок играл со спичками и сжег квартиру

В Челябинске из горящей квартиры спаслась семья из трех человек, причиной пожара стала детская шалость. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Возгорание произошло в многоэтажке по улице Пожарского, загорелась квартира на втором этаже. Оказывавшейся в задымленном помещении семье из трех человек пришлось эвакуироваться через окно, сначала с высоты второго этажа выпрыгнул отец, а затем отец поймал трехлетнего сына, которому мать помогла покинуть квартиру.

Прибывшие на вызов огнеборцы с помощью лестницы помогли женщине эвакуироваться из опасной зоны. Мальчик был доставлен в больницу на осмотр, госпитализация не потребовалась. По предварительной информации причиной возгорания стала детская шалость — ребенок играл со спичками и случайно устроил пожар.

До этого сообщалось, что в Нижнеудинске из-за детской шалости едва не сгорела квартира, ребенок играл с зажигалкой и поджег матрас. Мать четырехлетнего мальчика находилась на кухне и почувствовала запах дыма. В одной из комнат горел матрас. Огонь потушили соседи еще до приезда пожарных. Из задымленного подъезда спасателям пришлось эвакуировать 14 человек.

Ранее российская школьница устроила в комнате фейерверк и спалила полдома.