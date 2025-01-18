В Киеве во время воздушной тревоги было повреждено административное здание

Одно из административных зданий в Киеве получило повреждения в то время, когда в городе действовал режим воздушной тревоги. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в официальном Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что в районе постройки был зафиксирован прилет.

«На месте работают 84 сотрудника экстренных служб и 22 единицы пожарно-спасательной техники», — добавили в ведомстве.

Утром 18 января украинский телеканал «ТСН» сообщил, что в Киеве произошли несколько взрывов. В тот момент в городе работали сирены воздушной тревоги.

Позже ситуацию прокомментировал мэр столицы Виталий Кличко. Как он отметил, на территории Киева сработали средства противовоздушной обороны. При этом после взрывов в Шевченковском районе было зафиксировано повреждение входа на станцию метро «Лукьяновская». Из-за этого объект был временно закрыт.

Более того, по данным издания «Общественное Киев», в ряде районов города пропало водоснабжение. Где именно это произошло, журналисты не уточнили.

Ранее в Одесской области Украины выявили повреждение припортовой инфраструктуры.