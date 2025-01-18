В Киеве пропало водоснабжение после взрывов

В ряде районов Киева после серии взрывов пропало водоснабжение

Водоснабжение пропало в некоторых районах Киева после серии взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Общественное Киев».

«В некоторых районах Киева после серии взрывов исчезла вода», — говорится в сообщении.

Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, что в Шевченковском районе поврежден трубопровод водоснабжения.

Рано утром 18 января украинский телеканал «Общественное» сообщил о серии взрывов в Киеве.

16 января сообщалось, что возле здания Верховной Рады в Киеве во время воздушной тревоги заметили беспилотный летательный аппарат. По словам депутата Ирины Геращенко, в районе парламента раздавались взрывы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога регулярно объявляется в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский пообещал «передать привет» России после полета дрона возле Рады.