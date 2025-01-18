В Киеве после взрывов зафиксировали повреждение входа на одну из станций метро

Кличко: вход на станцию «Лукьяновская» в Киеве получил урон в результате взрывов

Вход на станцию метро «Лукьяновская», расположенную в Шевченковском районе Киева, получил повреждения в результате взрывов. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, урон был нанесен «стеклянным элементам».

«Ее (станцию метро «Лукьяновская» — «Газета.Ru») сейчас закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки», — добавил глава города.

Утром 18 января украинский телеканал «ТСН» сообщил, что на территории Киева произошли несколько взрывов. Комментируя ситуацию, Кличко заявил, что в столице сработали средства противовоздушной обороны (ПВО).

Как пишет издание «Общественное Киев», после взрывов в нескольких районах города пропало водоснабжение. Где именно это произошло, журналисты не уточнили.

16 января депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко рассказала, что возле здания парламента в столице страны заметили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Дрон пролетел рядом со строением, когда в городе действовал режим воздушной тревоги.

Позже украинский лидер Владимир Зеленский пообещал «передать привет» РФ в связи с произошедшим.

Ранее в центре Киева произошел пожар на электрической подстанции.