В Киеве после взрывов зафиксировали повреждение входа на одну из станций метро

Вход на станцию метро «Лукьяновская», расположенную в Шевченковском районе Киева, получил повреждения в результате взрывов. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр украинской столицы Виталий Кличко.
По его словам, урон был нанесен «стеклянным элементам».
«Ее (станцию метро «Лукьяновская» — «Газета.Ru») сейчас закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки», — добавил глава города.
Утром 18 января украинский телеканал «ТСН» сообщил, что на территории Киева произошли несколько взрывов. Комментируя ситуацию, Кличко заявил, что в столице сработали средства противовоздушной обороны (ПВО).
Как пишет издание «Общественное Киев», после взрывов в нескольких районах города пропало водоснабжение. Где именно это произошло, журналисты не уточнили.
16 января депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко рассказала, что возле здания парламента в столице страны заметили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Дрон пролетел рядом со строением, когда в городе действовал режим воздушной тревоги.
Позже украинский лидер Владимир Зеленский пообещал «передать привет» РФ в связи с произошедшим.
Ранее в центре Киева произошел пожар на электрической подстанции.