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В Госдуме допустили доиндексацию страховых пенсий на 2,2%

Бессараб: кабмин до 1 февраля может принять решение о доиндексации пенсий на 2%
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Павел Лисицын/РИА Новости

Правительство России может до 1 февраля принять решение о доиндексации страховых пенсий с поправкой на уровень инфляции за 2024 год. Об этом сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.

По данным Росстата, инфляция в России в прошлом году составила 9,52%. При этом государство с 2025 года проиндексировало пенсии неработающих и работающих пенсионеров на 7,3%.

«Процент дополнительного повышения составит разницу между годовой инфляцией и уже произведенной индексацией. Таким образом, показатель составит 2,22%», — сказала депутат.

Несмотря на то что пенсии уже проиндексированы с 1 января, возможна еще одна индексация, заявил 10 января глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Это произойдет, если инфляция по итогам прошлого года окажется выше прогнозируемой, пояснил он. Если правительство посчитает необходимым, то всем получателям страховых пенсий выплату проиндексируют с февраля, добавил Нилов.

Ранее россиянам рассказали, как сохранить пенсию при переезде в другую страну.

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