Россиян ожидает вторая индексация пенсий в 2025 году

Депутат Нилов: в 2025 году россиян ждут две индексации пенсий

Не смотря на то, что пенсии уже проиндексированы с 1 января, возможна еще одна индексация. Это произойдет, если инфляция по итогам прошлого года окажется выше прогнозируемой, пояснил в интервью «Российской газете» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Если правительство посчитает необходимым доиндексировать, то всем получателям страховых пенсий пенсия будет доиндексирована с февраля. А 1 апреля будет на 15% увеличена социальная пенсия», — сказал депутат.

Накануне доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что пенсии сразу нескольких категорий граждан России будут проиндексированы с 1 февраля 2025 года.

По его словам, в феврале текущего года власти проведут дополнительную индексацию пенсий с учетом фактической инфляции по итогам 2024 года. Процент индексации будет определен после того, как Федеральная служба государственной статистики (Росстат) обнародует индекс потребительских цен на товары и услуги за прошлый год. Ожидается, что эта информация будет опубликована до конца января.

Ранее Чаплин назвал средний размер страховой пенсии по старости в 2025 году.