Два украинских беспилотника сбили над Брянской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в 2:17 по московскому времени.
Губернатор поблагодарил подразделения ПВО за защиту региона.
В 0:54 Богомаз также сообщал об уничтожении двух дронов, запущенных Вооруженными силами Украины.
Вечером 17 января Минобороны России заявило, что над Брянской областью в течение 35 минут — с 21:10 до 21:45 — сбили семь дронов ВСУ. Для уничтожения беспилотников задействовали дежурные средства противовоздушной обороны.
Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».
Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.