Два украинских беспилотника сбили над Брянской областью

Богомаз: средства ПВО уничтожили еще два украинских БПЛА над Брянской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в 2:17 по московскому времени.

Губернатор поблагодарил подразделения ПВО за защиту региона.

В 0:54 Богомаз также сообщал об уничтожении двух дронов, запущенных Вооруженными силами Украины.

Вечером 17 января Минобороны России заявило, что над Брянской областью в течение 35 минут — с 21:10 до 21:45 — сбили семь дронов ВСУ. Для уничтожения беспилотников задействовали дежурные средства противовоздушной обороны.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.