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Два украинских беспилотника сбили над Брянской областью

Богомаз: средства ПВО уничтожили еще два украинских БПЛА над Брянской областью
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в 2:17 по московскому времени.

Губернатор поблагодарил подразделения ПВО за защиту региона.

В 0:54 Богомаз также сообщал об уничтожении двух дронов, запущенных Вооруженными силами Украины.

Вечером 17 января Минобороны России заявило, что над Брянской областью в течение 35 минут — с 21:10 до 21:45 — сбили семь дронов ВСУ. Для уничтожения беспилотников задействовали дежурные средства противовоздушной обороны.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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