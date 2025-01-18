Над Брянской областью сбили еще два беспилотника

Богомаз сообщил об уничтожении двух дронов над Брянской областью

Над территорией Брянской области уничтожили еще два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:54 по московскому времени.

Глава региона подчеркнул, что обошлось без пострадавших и разрушений. На местах организована работа экстренных и оперативных служб, добавил Богомаз.

Накануне вечером Минобороны России сообщило, что над Брянской областью в течение 35 минут — с 21:10 до 21:45 — сбили семь дронов ВСУ. Для уничтожения беспилотников задействовали дежурные средства противовоздушной обороны.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.