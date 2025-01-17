Над Брянской областью за полчаса сбили семь украинских беспилотников

Над Брянской областью сбили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Дроны ликвидировали в течение 35 минут — с 21:10 до 21:45 по московскому времени. Для уничтожения беспилотников задействовали дежурные средства противовоздушной обороны, отметили в ведомстве.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Организована работа экстренных и оперативных служб, добавил он.

14 января Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 14 января атаковали Брянскую область при помощи западных ракет ATACMS и Storm Shadow, а также десятков беспилотников. В ответ Вооруженные силы России нанесли удары по критически важным объектам газовой и энергетической инфраструктуры Украины.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.