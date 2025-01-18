Вильфанд рассказал, где меньше всего выпало осадков в декабре

В регионах пяти федеральных округов России в декабре наблюдался дефицит осадков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Дефицит осадков отмечался на Чукотке и Сахалине, в Забайкалье, Бурятии, Приморье, Амурской и Иркутской областях, на юге Приволжского и Уральского федеральных округов. Также осадков не хватало в южной половине Центрального федерального округа, в Тульской, Калужской и Воронежской областях, отметил Вильфанд.

Избыток осадков зафиксирован лишь на юге Якутии, добавил он.

16 января Вильфанд сообщил, что весна в Москве, по прогнозам, наступит раньше обычного из-за недостатка снега, что приведет к более быстрому прогреванию воздуха. По его словам, что при недостатке снега солнечная энергия в основном используется для прогрева воздуха, а не для таяния снега. Даже если в оставшиеся полтора месяца зимы выпадет снег, его количество все равно будет ниже нормы на фоне текущих погодных условий, уточнил синоптик.

Кроме того, Вильфанд заявил, что 2024 год стал самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Самой жаркой на планете стала дата 22 июля 2024 года, когда среднесуточная температура достигла 17,16°C. В Москве же среднегодовая температура составила +8°C.

Ранее москвичей предупредили о заморозках в конце января.