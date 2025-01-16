Москвичей предупредили о заморозках в конце января

В ближайшие дни в Москве не ожидается значительного понижения температуры воздуха, но в конце месяца в столицу придут заморозки. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Начиная с 20 числа в Москве температура будет отрицательной. Днем еще около нулевой отметки, 21 января ночью уже прогнозируется от -3°C до -8°C, днем тоже от -1°C до -3°C», — сказал специалист.

Вильфанд добавил, что после окончания заморозков в столицу придет потепление. Однако температура воздуха будет держаться отрицательных значений, уточнил руководитель Гидрометцентра.

Синоптик добавил, что температура воздуха в феврале в Москве будет выше климатической нормы. Большого количества осадков в последний месяц зимы не ожидается, подчеркнул Вильфанд.

Несколькими часами ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что на неделе с 20 января в Москве ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Синоптик уточнила, что погода в городе будет определяться западным антициклоном.

Ранее синоптик предупредил о морозах и «Звере с Востока».