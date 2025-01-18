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Представителю ВМС Украины отказали в обеде в Киеве из-за опасности военных

Хостел отказался обслуживать представителя ВМС Украины из-за опасности военных
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Efrem Lukatsky/AP

Представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал агентству «Укринформ», что сотрудница хостела в Киеве отказала в обслуживании ему и двум сопровождавшим его офицерам, сославшись на то, что «военные опасны».

«Поэтому нам отказывают в просьбе дать мне вместе с двумя почтенными офицерами в униформе пообедать в заведении», — сказал он.

Плетенчук потребовал дать ему телефон администратора, но получил второй отказ.

17 января сообщалось, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) и полицейские в ходе мероприятий, проводимых в рамках мобилизации граждан, устроили погоню за гражданским автомобилем на трассе Одесса — Киев. По информации журналистов, во время погони машины правоохранителей и работников ТЦК двигались со скоростью 180 км/ч. В конце концов им удалось нагнать транспортное средство, после чего представители военкомата вытащили пытавшегося скрыться мужчину из салона и начали его избивать.

В октябре 2024 года бывший украинский президент Леонид Кучма заявил, что среди граждан государства усиливается недовольство из-за роста темпов мобилизации. Чиновники обвиняют рядовых жителей в недостаточной готовности защищать страну, при этом люди призывают власти «показать пример и начать с себя».

Ранее сообщалось, что Киеве школьники играют «в ТЦК» на переменах.

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