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На Украине военкомы устроили погоню за машиной на скорости 180 км/ч

«Страна.ua»: сотрудники ТЦК устроили погоню за машиной на трассе Одесса — Киев
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Shutterstock

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) и полицейские в ходе мероприятий, проводимых в рамках мобилизации граждан, устроили погоню за гражданским автомобилем на трассе ОдессаКиев. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По информации журналистов, во время погони машины правоохранителей и работников ТЦК двигались со скоростью 180 км/ч. В конце концов им удалось нагнать транспортное средство, после чего представители военного комиссариата вытащили пытавшегося скрыться мужчину из салона и начали его избивать.

«За него заступился очевидец, и начался конфликт», — говорится в материале.

Иные подробности в публикации не уточняются. В том числе остается неизвестной судьба украинца, которого пытались мобилизовать сотрудники территориального центра комплектования.

16 января жители Закарпатской области устроили бунт против мобилизации мужчин. Как сообщило издание «Страна.ua», против действий работников ТЦК и правоохранителей взбунтовались проживающие в регионе цыгане.

Материал был дополнен видеозаписью, сделанной на месте событий. На кадрах можно было увидеть большое количество скопившихся на дороге полицейских машин, между которыми ходили женщины и громко возмущались из-за отправки мужчин на фронт.

Ранее в Одесской области мужчина в последний момент скрылся от представителя военного комиссариата в подъезде многоквартирного дома.

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