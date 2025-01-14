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На карьере в Томской области произошел взрыв

Один человек пострадал в результате взрыва на карьере в Томской области
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FotograFFF/Shutterstock

На территории карьера, расположенного в Томском районе Томской области, произошел взрыв. Об этом ТАСС сообщили в региональном Центре медицины катастроф.

По его информации, в результате инцидента два человека получили несовместимые с жизнью травмы. Еще одного человека госпитализировали.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы, взрыв случился при утилизации взрывчатых веществ промышленного назначения.

6 января в доме на улице Луначарского в Петрозаводске случился взрыв газа. По данным МЧС, хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире на четвертом этаже. Несущие конструкции здания не были разрушены. В результате инцидента пострадали хозяин квартиры и три его соседа.

23 декабря на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода в Хакасии произошел взрыв, из-за чего четверо человек пострадали.

Ранее взрыв и пожар случились на газоперерабатывающем предприятии в Коми.

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