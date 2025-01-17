В Нижегородской области произошел взрыв газа в жилом доме

МЧС: взрыв газа произошел в жилом доме в Богородске Нижегородской области

В жилом доме в городе Богородске Нижегородской области произошел взрыв газа. Об этом сообщили в МЧС России.

«На улице Огарева в 2-этажном доме произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием крыши и обрушением межквартирной перегородки», — сказано в сообщении.

Как заявили в министерстве, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

По данным ведомства, на месте работают 16 человек и пять единиц техники.

12 января в Набережных Челнах женщина попала в больницу после взрыва самогонного аппарата дома. Инцидент произошел в поселке ЗЯБ.

6 января в доме на улице Луначарского в Петрозаводске случился взрыв газа. По информации МЧС, хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире на четвертом этаже. Несущие конструкции здания не были разрушены. В результате инцидента пострадали хозяин квартиры и три его соседа.

Ранее пьяный россиянин угрожал устроить взрыв, чтобы отомстить полиции.