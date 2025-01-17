США при Трампе не продлит разрешение на пребывание в стране для украинцев

Администрация Трампа не продлит разрешения на пребывание в США украинцев

Будущая администрация Дональда Трампа не будет продлевать временные разрешения на пребывание в США иностранцев, получивших убежище на гуманитарной основе, включая украинцев и венесуэльцев. Об этом во время слушаний в сенате США заявила кандидат на пост министра внутренней безопасности (МВБ) губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм, сообщает РИА Новости.

По ее словам, программой предоставления убежища и права на работу по временному защищенному статусу (TPS) злоупотребляли и манипулировали при администрации Байдена.

«Больше не будет допущено таких продлений, какие есть сейчас», — сказала Ноэм.

Она отметила, что статус TPS изначально задумывался как временная мера и нынешнее продление права на убежище в США вызывает беспокойство.

В январе министерство внутренней безопасности США продлило еще на 18 месяцев право на убежище в стране иностранцев по временному защищенному статусу, включая граждан Украины и Венесуэлы. По данным ведомства, в США уже находятся около 104 тысяч украинцев с TPS.

До этого сообщалось, что администрация Трампа рассматривает вариант использования военных баз США для содержания и депортации мигрантов-нелегалов.

Трамп захотел использовать армию и военные самолеты для депортации мигрантов.