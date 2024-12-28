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Трамп захотел использовать армию и военные самолеты для депортации мигрантов

WSJ: Трамп может использовать армию США и военные самолеты против мигрантов
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Cheney Orr/Reuters

Команда избранного президента США Дональда Трампа может прибегнуть к помощи армии, включая американские военно-воздушные силы, в целях депортации нелегальных мигрантов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Команда Дональда Трампа рассматривает возможность использования военных баз и военных самолетов для задержания мигрантов для ускорения депортаций», — говорится в сообщении издания.

Как отметил новый пограничный комиссар избранного президента США Тома Хомана, соответствующие меры «безусловно, обсуждаются», передает WSJ.

Он также сообщил, что чиновники переходного периода еще не определились, сколько денег им нужно запросить у конгресса США для реализации плана депортации Трампа.

26 декабря Хоман заявлял, что администрация Трампа будет высылать из страны семьи незаконных мигрантов, включая родителей, чьи дети были рождены на американской территории.

Ранее Трамп захотел закрыть границу для нелегалов в первый день президентства.

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