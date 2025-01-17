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Дагестанский боец в одиночку держал оборону в блиндаже 21 день

Военный из Дагестана Абдулаев 29 дней оборонял блиндаж от врага в зоне СВО
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Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащий из Буйнакского района Дагестана, гвардии младший сержант Магомед Абдулаев, в зоне специальной военной операции в общей сложности 29 дней держал оборону в блиндаже, в том числе 21 день в одиночестве. Об этом сообщили в администрации района.

«Недавно в сети появилось видео, где военнослужащий, находясь в блиндаже, держал оборону восемь дней с товарищем и 21 день в одиночестве… Нам удалось найти этого героя — им оказался гвардии младший сержант Магомед Абдурахманович Абдулаев из села Каранай Буйнакского района», — говорится в сообщении администрации.

В начале видео, снятого за 2,5 часа до Нового года, боец с позывным «Судья» поздравляет родных и близких с праздником и желает им счастья и мирного неба над головой.

В администрации района отметили, что Абдулаев находился на передовой, в 200 метрах от противника. Он докладывал о передвижениях и применении тяжелого вооружения ВСУ. Благодаря его координатам была уничтожена целая вражеская рота.

После смены, преодолев 10 километров с обмороженными ногами, Магомед помог эвакуировать раненого товарища. Сейчас он находится в московском госпитале, где проходит лечение от обморожения.

На прошлой неделе на Украине объявили награду в размере 50 млн рублей за голову российского разведчика-сапера Закарьи Алиева из Дагестана, который самостоятельно в течение трех недель удерживал захваченный опорный пункт без еды и воды.

Ранее российский боец спас 20 сослуживцев из-под шквального огня при контратаке ВСУ.

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