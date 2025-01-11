На Украине объявили награду за голову российского военного

На Украине объявили награду в размере 50 млн рублей за голову российского разведчика-сапера Закарьи Алиева из Дагестана, который самостоятельно в течение трех недель удерживал захваченный опорный пункт без еды и воды. Об этом герой сообщил в беседе с RT.

«Мало что-то», — прокомментировал он размер обещанной на Украине выплаты.

В настоящее время Алиев находится в госпитале. Молодой человек рассказал, что его должны выписать через одну-две недели. Боец отметил, что его беспокоит колено.

«Временами оно отказывает, и нога не сгибается. Врачи говорят — что-то со связками», — заявил он.

По словам Алиева, он заключил договор с киностудией, которая изъявила желание экранизировать его историю. Бойцу предложили сыграть в фильме самого себя.

Военный признался, что думает о возвращении в зону спецоперации, поскольку до окончания контракта осталось четыре-пять месяцев.

Он не исключил, что в будущем получит награду, поскольку сейчас этот вопрос решается «наверху».

До этого сообщалось, что Алиев втайне от матери ушел на специальную военную операцию. Он сказал ей, что работает охранником. Однажды боец прислал матери свое фото в военной форме, объяснив, что камуфляж ему якобы выдали на работе. Позже мать Алиева получила сообщение, что ее сын в госпитале.

Ранее боец из Якутии в одиночку уничтожил 27 солдат ВСУ и получил звание Героя России.