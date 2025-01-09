В Минобороны рассказали о бойце, спасшем 20 сослуживцев в ходе боя в зоне СВО

Гвардии ефрейтор Владимир Аверин один спас 20 сослуживцев во время контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации, передает ТАСС.

Отмечается, что Аверин помог сослуживцам под шквальным огнем. Боец рисковал своей жизнью, но действовал, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны ВСУ. После оказания первой помощи военнослужащий эвакуировал раненых в безопасное место.

По данным Минобороны, Аверин погрузил раненых в машину и доставил их в полевой медицинский госпиталь. О дальнейшей судьбе пострадавших в бою в ведомстве не рассказали.

1 января сообщалось, что российский боевой инженер, старший лейтенант ВС РФ Евгений Кочергин вызвал огонь на себя и спас свое подразделение, убедив бойцов уйти в сторону. Свой подвиг Кочергин совершил, когда его подразделению был дан приказ переместиться на очередную позицию.

Ранее британский военный рассказал, как российский боец спас его из-под обстрела.