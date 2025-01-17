Верховный суд США подтвердил законность блокировки TikTok

Верховный суд США подтвердил законность запрета на использование приложения TikTok в США, если китайская компания ByteDance не продаст его американским владельцам. Об этом сообщает CNBC.

Если до 19 января американское подразделение не будет продано, то с этой даты TikTok будет заблокирован в США. Основные платформы, через которые он распространяется (Appstore и Play Market), должны будут удалить приложение во избежание санкций.

До этого газета Politico писала, что TikTok потратит $50 тысяч (около 4 млн рублей) на вечеринку в честь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Как рассказали журналистам организаторы, TikTok выступит главным спонсором мероприятия. По данным газеты, вечеринку назначили на 19 января, когда вступит в силу запрет на использование китайского приложения в США.

17 января Трамп после разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что США и Китай будут делать все для международного мира и безопасности. По словам американского политика, вместе с Си они обсудили TikTok, торговлю и усилия по достижению мира.

Ранее в США рассказали о планах Трампа по спасению TikTok.