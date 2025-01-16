В США рассказали о планах Трампа по спасению TikTok

Избранный американский лидер Дональд Трамп после инаугурации рассматривает возможность «спасти» социальную сеть TikTok путем указа, который позволит отсрочить исполнение закона о ее запрете или продаже на 60 или 90 дней. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванных источников.

«Трамп обдумывает способы спасти положение невероятно популярного видеоприложения, говоря о нетрадиционных способах заключения сделок и юридических маневрах, таких как указ президента, который отменит закон, принятый Конгрессом в прошлом году при двухпартийной поддержке», — говорится в статье.

По данным издания, Трамп заинтересован в спасении социальной сети, потому что пользуется там «всеобщим уважением».

В апреле действующий президент США Джо Байден подписал закон, согласно которому платформа должна перейти под управление американской компании до 19 января 2025 года, иначе ее работа на территории страны будет запрещена. Американские власти опасаются, что китайское правительство может потребовать данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Однако представители TikTok неоднократно опровергали эти опасения.

17 декабря глава TikTok встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Ранее MrBeast решил «спасти» TikTok.