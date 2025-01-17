TikTok потратит $50 тысяч на вечеринку в честь Трампа в Вашингтоне

Politico: TikTok устроит в Вашингтоне вечеринку в честь Трампа за $50 тысяч

TikTok потратит $50 тыс. (около 4 млн рублей) на вечеринку в честь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, пишет газета Politico со ссылкой на организаторов.

TikTok выступит главным спонсором мероприятия в честь инаугурации 45-го президента США. По данным газеты, вечеринку назначили на 19 января, накануне инаугурации. В этот день вступает в силу запрет на использование TikTok. На вечеринку должен приехать руководитель TikTok Чу Шоу Цзы.

В 2024 году в США приняли закон, по которому китайская компания ByteDance, которая владеет TikTok, обязана продать соцсеть либо запретить ее работу на территории США.

Apple, Google, Oracle и другие технологические компании в США могут получить крупные штрафы, если TikTok продолжит функционировать на территории США после 19 января, сообщила телекомпания могут получить.

Согласно закону минюст США может взымать штрафы в размере до $5 тыс. (около 400 тыс. рублей) с каждого пользователя.

Ранее сообщалось, что китайские чиновники рассматривают вариант, предполагающий, что операциями соцсети TikTok в США будет управлять Илон Маск.