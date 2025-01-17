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В Петербурге эвакуировали 755 человек из-за звонков из США

Mk.ru: в Петербурге эвакуировали 755 человек после звонка из США
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Shutterstock

В Санкт-Петербурге в результате ложного сообщения о минировании, полученного полицией через электронную почту и американские телефонные номера из США, было эвакуировано 755 человек. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

«Информация касалась минирования 16 образовательных учреждений и одного торгового объекта. По решению администрации, эвакуация была проведена на двух объектах», — говорится в сообщении.

Полиция приняла решение провести осмотр помещений. В ходе проверки на месте не было обнаружено ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств. В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

16 января правоохранители перекрыли Мясницкую улицу в центре Москвы из-за обнаружения подозрительной коробки.

10 января в центре Москвы проводилась проверка из-за сообщения о подозрительном предмете.

Ранее в Калифорнии эвакуировали 1500 человек из-за пожара на заводе аккумуляторов.

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