В Петербурге эвакуировали 755 человек из-за звонков из США

Mk.ru: в Петербурге эвакуировали 755 человек после звонка из США

В Санкт-Петербурге в результате ложного сообщения о минировании, полученного полицией через электронную почту и американские телефонные номера из США, было эвакуировано 755 человек. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

«Информация касалась минирования 16 образовательных учреждений и одного торгового объекта. По решению администрации, эвакуация была проведена на двух объектах», — говорится в сообщении.

Полиция приняла решение провести осмотр помещений. В ходе проверки на месте не было обнаружено ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств. В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

16 января правоохранители перекрыли Мясницкую улицу в центре Москвы из-за обнаружения подозрительной коробки.

10 января в центре Москвы проводилась проверка из-за сообщения о подозрительном предмете.

Ранее в Калифорнии эвакуировали 1500 человек из-за пожара на заводе аккумуляторов.