В Калифорнии эвакуировали 1500 человек из-за пожара на заводе аккумуляторов

AP: в Калифорнии горит один из крупнейших заводов по производству аккумуляторов

На севере Калифорнии произошел пожар на одном из крупнейших в мире заводов по производству аккумуляторов, около 1500 человек из-за этого эвакуировали. Об этом сообщает Associated Press.

Жителям Мосс-Лэндинга и района Элкхорн-Слау пришлось покинуть свои дома. Вечером 16 января над заводом Moss Landing можно было увидеть огромное черное облако.

Moss Landing находится в 124 км к югу от Сан-Франциско, принадлежит техасской компании Vistra Energy. На заводе хранятся десятки тысяч литиевых батарей. Если батареи возгорятся, то потушить пожар будет крайне сложно, говорится в статье.

Пока неизвестно, что привело к пожару. В пресс-релизе Vistra говорится, что после выявления огня все работники были благополучно эвакуированы. Как только пожар будет потушен, начнется расследование.

Все школы и офисы в близлежащих районах будут закрыты 17 января из-за пожара.

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