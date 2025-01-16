Спецслужбы перекрыли улицу в центре Москвы из-за обнаружения подозрительного предмета

Baza: в Москве перекрыли Мясницкую улицу из-за подозрительной коробки с бумагой

Правоохранители перекрыли Мясницкую улицу в центре Москвы из-за обнаружения подозрительной коробки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, на место прибыли кинологи с собаками, которые выяснили, что внутри коробки, предположительно, находится бумага.

Улица оцеплена, на нее не пускают транспортные средства и пешеходов.

10 января в центре Москвы проводилась проверка из-за сообщения о подозрительном предмете. Силовые структуры и кинологи исследовали территорию на наличие взрывных устройств на Народной улице в Таганском районе. По словам местных жителей, правоохранители проверяли припаркованные машины, территория была оцеплена.

В ноябре сотрудники охраны центрального автовокзала в районе Гольяново в Восточном административном округе Москвы обнаружили подозрительный предмет у пассажира, когда осматривали его с помощью металлодетектора. Автовокзал был эвакуирован, на место отправили специалистов группы разминирования. В общей сложности из здания вывели порядка 500 человек, территория была оцеплена.

Ранее сообщалось, что найденная в аэропорту Кишинева взрывчатка была отправлена с Украины.