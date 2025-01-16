В Музее изобразительных искусств имени Пушкина сменится гендиректор

Генеральный директор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина, расположенного в Москве, Елизавета Лихачева решила покинуть соответствующий пост. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

«Елизавета Лихачева приняла решение покинуть пост», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что теперь должность генерального директора ГМИИ имени А.С. Пушкина будет занимать руководитель Государственного музейно-выставочного центра «Росизо» Ольга Галактионова.

При этом журналисты ТАСС связались с Елизаветой Лихачевой и поинтересовались, действительно ли она решила покинуть свой пост. Она ответила, что «это правда».

Елизавета Лихачева — российский музейный работник и искусствовед. В период с 2017 по 2023 годы она занимала должность директора Музея архитектуры имени А.В. Щусева в Москве.

В марте 2023 года специалист начала работать в качестве генерального директора ГМИИ имени А.С. Пушкина, сменив на этом посту Марину Лошак. Последняя исполняла соответствующие обязанности на протяжении 10 лет.

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