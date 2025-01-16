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В Музее изобразительных искусств имени Пушкина сменится гендиректор

Генеральный директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева решила покинуть пост
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Генеральный директор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина, расположенного в Москве, Елизавета Лихачева решила покинуть соответствующий пост. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

«Елизавета Лихачева приняла решение покинуть пост», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что теперь должность генерального директора ГМИИ имени А.С. Пушкина будет занимать руководитель Государственного музейно-выставочного центра «Росизо» Ольга Галактионова.

При этом журналисты ТАСС связались с Елизаветой Лихачевой и поинтересовались, действительно ли она решила покинуть свой пост. Она ответила, что «это правда».

Елизавета Лихачева — российский музейный работник и искусствовед. В период с 2017 по 2023 годы она занимала должность директора Музея архитектуры имени А.В. Щусева в Москве.

В марте 2023 года специалист начала работать в качестве генерального директора ГМИИ имени А.С. Пушкина, сменив на этом посту Марину Лошак. Последняя исполняла соответствующие обязанности на протяжении 10 лет.

Ранее руководителя «Музея Москвы» Анну Трапкову назначили директором музея истории ГУЛАГа.

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