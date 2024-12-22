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В Орле одобрили установку памятника Сталину

Власти Орла сообщили об одобрении установки памятника Сталину в Парке Победы
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Depositphotos

Городской совет Орла одобрил установку памятника верховного главнокомандующего Иосифу Сталину в Парке Победы. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета в Telegram-канале.

«19 декабря Орловский городской проголосовал за разработку и реализацию проекта Аллеи Победителей в Парке Победы», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, профильный комитет выносил проект на общественное обсуждение в октябре. Большинство членов госсовета поддержали идею установки бюста.

Заместитель председателя горсовета Сергей Швалов добавил, что накануне 80-летия нужно идти к концепции, которая изначально закладывалась в Парк Победы. Он добавил, что важно, чтобы историческая память давала веру в то, что Россия «проходила тяжелые испытания и сегодняшние мы обязательно преодолеем».

До этого депутат регионального заксобрания от фракции КПРФ Роман Яковлев заявил, что мэрия Новосибирска одобрила инициативу по установке памятника Иосифу Сталину. По словам политика, он удовлетворен тем, что его позиция и мнение мэрии по установке монумента совпали. Он добавил, что партия продолжает вести работу по увековечиванию подвига Красной армии и Советского народа в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Ранее неизвестные облили памятник Ленину в Москве красной краской.

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