В Одессе прошла акция протеста из-за демонтажа памятника Высоцкому

В Одессе прошла акция протеста, организованная с целью добиться возвращения демонтированного памятника советскому барду и актеру Владимиру Высоцкому. Об этом сообщает Telegram-канал «Думская».

В акции приняли участие несколько человек, собравшихся у постамента, где ранее находилась скульптура певца.

Участники акции, скандируя лозунги «Позор!», «Восстановить памятник Высоцкому!», «Никто не заставит одесситов забыть славную историю города!», требовали вернуть памятник артисту.

Отмечается, что памятник Высоцкому был установлен в сентябре 2012 года рядом со зданием Одесской киностудии по инициативе украинского предпринимателя и бывшего депутата Верховной рады Игоря Маркова. Высоцкий принимал участие в съемках нескольких фильмов на киностудии, в том числе в культовом фильме «Место встречи изменить нельзя».

В декабре депутат Верховной рады, руководитель парламентской группы партии «Платформа за жизнь и мир» Юрий Бойко заявил, что на Украине растет число людей, выступающих против сноса памятников, переименований городов, запрета говорить на родном языке в стране. Он напомнил про ситуацию в США, когда там несколько лет назад сносили памятники первооткрывателю Америки Христофору Колумбу.

Ранее в Казахстане участились демонтажи советских памятников.