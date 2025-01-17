Журналиста Андрея Козенко признали иноагентом

Минюст России признал журналиста Андрея Козенко иностранным агентом. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Козенко принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении.

Как сообщает Минюст, журналист также распространял ложные сведения о избирательной системе России и в настоящее время проживает за пределами страны.

Минюст 17 января также добавил в реестр иностранных агентов К.Д. Кирию, А.А. Лотареву, А.С. Прокопенко, И.Г. Ромалийскую, А.Б. Рубина, проект «Идите лесом», а также ООО «АЛАЯ БУКВА».

Кроме того, в пятницу главный редактор издания «Важные истории» (признано СМИ-иноагентом) Алеся Мароховская (признана в РФ иностранным агентом) была объявлена в розыск по уголовной статье.

Также сообщалось, что Следственный комитет России предъявил рэперу Алишеру Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом) обвинения в уклонении от обязанностей иноагента.

Ранее Минюст признал иноагентом рэпера Лигалайза.