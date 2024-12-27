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Минюст признал иноагентом рэпера Лигалайза

Рэпер Лигалайз внесен в список иностранных агентов
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Личный архив Лигалайза

Минюст признал иноагентом российского рэпера Лигалайза (Андрея Меньшикова). Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии министерства, музыкант распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, а также выступал против специальной военной операции (СВО).

Также в обновленный реестр включили проекты «Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании» и «Страна и мир. Sakharov Review», бывшего редактора «Медузы» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Алексея Ковалева, протоиерея Андрея Львова и блогера Данилу Белякова.

16 декабря приставы объявили в розыск Лигалайза. В отношении 47-летнего рэпера, уехавшего из России, было открыто исполнительное производство из-за долга в 612 тысяч рублей. Более полумиллиона рублей он задолжал российской налоговой и по банковским кредитам.

До этого музыканта требовали признать иноагентом и проверить на дискредитацию ВС РФ после выхода нового клипа.

После интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) в начале января 2024 года Лигалайзом заинтересовалась прокуратура — его проверяли на дискредитацию российской армии, но разбирательства были прекращены из-за истечения срока давности.

Ранее суд в Москве вынес решение по административному делу Дудя.

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