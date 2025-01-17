Обвиняемого во взяточничестве ректора ВГУ оставили в СИЗО

Арестованного по делу о взятке ректора ВГУ Ендовицкого оставили в СИЗО

Руководителя Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого оставили под стражей. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

Ректор в четвертый раз пытался оспорить решение о продлении ареста, однако Воронежский областной суд не пошел ему навстречу.

Ендовицкого задержали в июне 2024 года. Мужчину взяли под стражу в Москве и доставили в Воронеж для проведения следственных мероприятий. Он стал фигурантом уголовного дела о взятке за докторскую диссертацию своей жены.

13 ноября Mash сообщал, что ректору предъявили новое обвинение в распространении порнографии. У него на телефоне нашли 11 роликов интимного содержания.

До этого лидер оргпреступного сообщества (ОПС) «29-й комплекс» Юрий Еременко заявил, что оговорил бывшего ректора Казанского государственного федерального университета (КГФУ) Ильшата Гафурова по просьбе оперативников.

Ранее сообщалось о задержании ректора агроуниверситета Нижнего Новгорода.