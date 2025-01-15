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Лидер ОПС Еременко рассказал новые подробности по делу экс-ректора КФГУ Гафурова

«Ъ»: давший показания на экс-ректора КФГУ сообщил, что его обманули оперативники
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Пресс-служба Басманного суда/РИА «Новости»

Лидер оргпреступного сообщества (ОПС) «29-й комплекс» Юрий Еременко заявил, что оговорил бывшего ректора Казанского государственного федерального университета (КГФУ) Ильшата Гафурова по просьбе оперативников, обещавших ему организовать операцию по удалению катаракты. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам Еременко, он почти ослеп, родственники пытались организовать для него операцию, но администрация колонии «Мордовская зона» не пошла им навстречу. Тогда на лидера ОПС вышли сотрудники органов, которые сообщили ему, что организация операции будет возможна только в том случае, если он сможет подтвердить имеющиеся у них данные о причастности Гафурова к приготовлению ликвидации депутата и криминального авторитета Айдара Исрафилова.

Еременко признался, что Гафуров к этим преступлениям не имел отношения, но силовики утверждали, что информация у них настоящая, что ее уже подтвердили другие участники ОПС.

Еременко заявил, что ему пришлось согласиться с предложением сотрудников органов, его этапировали в Казань, где и произвели допросы. Однако операцию ему так и не сделали.

Ранее арестованного ректора КФУ исключили из «Единой России» на время расследования.

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