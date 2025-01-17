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В Сургуте полиция устроила проверку среди посетителей мечети

Ura.ru: полиция и ОМОН устроили рейд в мечети Сургута
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Global Look Press

Сотрудники полиции и ОМОНа пришли в мечеть в Сургуте для проверки прихожан. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на свидетеля рейда.

По словам очевидца, силовики начали стягиваться к мечети после завершения пятничного намаза. В пресс-службе полиции Сургута подтвердили факт проведения рейда. Там уточнили, что данное «профилактическое мероприятие» направлено на предотвращение преступлений и правонарушений в сфере миграционного контроля. Правоохранители уточнили, что подобные проверки проводятся не только на территориях мечетей, но и на стройках, рынках и других местах.

17 января стало известно, что силовики провели рейд в ТЦ «Принц Плаза» в Москве, в результате которого из РФ будут депортированы 426 мигрантов. Силовики обнаружили у подозреваемых поддельные миграционные документы, содержащие штампы о пересечении границы.

До этого портал 78.ru сообщал, что в центре Санкт-Петербурга полиция также провела миграционный рейд. Проверку документов у иностранных граждан осуществляли полицейские и сотрудники ОМОН, в результате чего часть мигрантов была задержана. Издание также опубликовало видео с автобусом, в который сажали задержанных.

Ранее Володин предложил высылать из РФ нарушивших законы мигрантов.

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