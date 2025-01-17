Baza: после рейда в ТЦ «Принц Плаза» из РФ выдворят 426 мигрантов

Силовики провели рейд в ТЦ «Принц Плаза» в Москве, в результате которого из РФ будут депортированы 426 мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, совместный рейд 15 января провели Федеральная служба безопасности (ФСБ), Следственный комитет (СК), полиция и Росгвардия.

«Силовики задержали троих подозреваемых в организации незаконной миграции — по данным следствия, они легализовали иностранных граждан под видом парикмахерской и ремонта телефонов», — говорится в сообщении.

Силовики обнаружили у подозреваемых поддельные миграционные документы, содержащие штампы о пересечении границы.

Вместе с тремя подозреваемыми правоохранители задержали еще 426 человек. Все они нарушили миграционное законодательство РФ.

До этого портал 78.ru сообщал, что в центре Санкт-Петербурга полиция провела миграционный рейд. Проверку документов у иностранных граждан осуществляли полицейские и сотрудники ОМОН, в результате чего часть мигрантов была задержана. Издание также опубликовало видео с автобусом, в который сажали задержанных.

Ранее Володин предложил высылать из РФ нарушивших законы мигрантов.