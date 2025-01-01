В Петербурге провели рейд против мигрантов

В центре Санкт-Петербурга полиция провела миграционный рейд. Об этом сообщает портал 78.ru.

Также по информации «Фонтанки», проверку документов у иностранных граждан осуществляли полицейские и сотрудники ОМОН, в результате чего часть мигрантов была задержана. Издание также опубликовало видео с автобусом, в который сажали задержанных.

По данным 78.ru, в отделы полиции доставят около тысячи человек.

В прошлом году в новогоднюю ночь в Петербурге также проводился рейд против мигрантов, в ходе которого было задержано около 3 тысяч человек. По информации «Фонтанки», более 600 из них находились в стране с нарушениями миграционного законодательства, и на них были составлены административные протоколы. Более 100 человек могли быть выдворены.

С начала 2024 года в России была ужесточена миграционная политика. В частности, изменена система тестирования иностранцев для получения патентов и разрешений на работу: теперь экзамены принимают только 92 государственных учреждения, а коммерческие структуры исключены из процесса. Иностранцы должны продемонстрировать знания русского языка, истории России и основ законодательства страны.

Также был принят закон, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.

Ранее в Петербурге мужчина напал на двоих человек с ножом и нанес им около 100 ударов.