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Володин предложил высылать из РФ нарушивших законы мигрантов

Спикер Госдумы Володин предложил высылать из РФ нарушивших законы мигрантов

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Иностранных граждан, нарушивших российские законы, надо высылать из страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал во время обсуждения законопроекта о миграционном режиме высылки.

«Высылать надо тех, кто нарушил наши законы. Не надо пускать тех, кто не знает языка, не уважает традиции, не уважает культуру», — заявил Володин.

По словам Володина, сведения о нелегалах в России будут отправляться в Реестр контролируемых лиц.

Также сообщалось, что в Государственной думе предлагают разрешить высылать мигрантов домой с просроченными документами.

Недавно депутат Госдумы Михаил Матвеев выступил против строительства мечетей в России. Парламентарий предложил отказаться от формирования культурно-религиозной инфраструктуры для мигрантов.

Ранее Госдума рекомендовала принять законопроект о миграционном режиме высылки.

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