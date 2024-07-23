Володин предложил высылать из РФ нарушивших законы мигрантов

Иностранных граждан, нарушивших российские законы, надо высылать из страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал во время обсуждения законопроекта о миграционном режиме высылки.

«Высылать надо тех, кто нарушил наши законы. Не надо пускать тех, кто не знает языка, не уважает традиции, не уважает культуру», — заявил Володин.

По словам Володина, сведения о нелегалах в России будут отправляться в Реестр контролируемых лиц.

Также сообщалось, что в Государственной думе предлагают разрешить высылать мигрантов домой с просроченными документами.

Недавно депутат Госдумы Михаил Матвеев выступил против строительства мечетей в России. Парламентарий предложил отказаться от формирования культурно-религиозной инфраструктуры для мигрантов.

Ранее Госдума рекомендовала принять законопроект о миграционном режиме высылки.