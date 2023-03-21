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В Иране заинтересованы в сотрудничестве с Россией в атомной и возобновляемой энергетике

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Vahid Salemi/AP

Министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи заявил, что Тегеран готов к расширению сотрудничества с Москвой в энергетическом сектора, включая развитие атомного, возобновляемого и других видов энергии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Перспектива сотрудничества в сфере «новой энергетики» и возобновляемых источников энергии, а также в сфере других видов энергетики, включая мирную атомную энергетику, безусловно, вызывает большой интерес...», — подчеркнул Хандузи.

Также иранский министр обратил внимание, что существует мотивация по будущему расширению экономических отношений с РФ.

В настоящий момент между Ираном и Россией действует проект по сооружению АЭС «Бушер». Это крупнейший российско-иранский проект.

Ранее стало известно, что Иран заключил сделку по закупке российских истребителей Су-35.

Также МИД России призывал Запад решиться на перезапуск ядерной сделки с Ираном.

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